Порошенко пообещал не допустить потери независимости Украины

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко призвал политиков быть сплоченными и заверил, что не допустит потери независимости из-за раздоров. Об этом он заявил во время церемонии принятия присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, которую транслировал телеканал NewsOne.

"Ее, независимость, тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки. Как президент, как верховный главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - сказал президент.