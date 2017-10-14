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Бывший министр культуры Франции стала главой ЮНЕСКО
14.10.2017 09:24

Бывший министр культуры Франции стала главой ЮНЕСКО

Экс-министр культуры Франции Одри Азулай возглавила Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

За ее назначение проголосовали 30 человек. По результатам первого тура выборов, проходившего в начале недели, ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов. Всего в голосовании принимали участие 58 членов исполнительного совета организации..

Помимо этого, сообщается, что кандидатура Азулай будет утверждена в начале ноября этого года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, природные парки Украины парки "Синевир", "Зачарованный край" и "Подольские Товтры" и природные заповедники "Горганы" и "Расточье" получили статус объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Украино-словацко-немецкий объект "Буковые пралеса Карпат и древние буковые леса Германии" был включен в список всемирного наследия во время заседания 41 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги материала: ЮНЕСКО, Минкульт, глава, Франция, министр
Новости СМИ2
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