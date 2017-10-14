Бывший министр культуры Франции стала главой ЮНЕСКО

MIGnews.com.ua

Экс-министр культуры Франции Одри Азулай возглавила Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

За ее назначение проголосовали 30 человек. По результатам первого тура выборов, проходившего в начале недели, ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов. Всего в голосовании принимали участие 58 членов исполнительного совета организации..

Помимо этого, сообщается, что кандидатура Азулай будет утверждена в начале ноября этого года.