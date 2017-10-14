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Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины
14.10.2017 08:52

Эксклюзив  Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины  Видеорепортаж

Глава всеукраинского объединения "Батькивщина" Юля Тимошенко хочет баллотироваться на пост президента Украины в ходе следующих выборов. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы  страну поставить на ноги", - сказала лидер "Батькивщины".

Кроме того, она уточнила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на должности премьер-министра, однако это ни к чему не привело.

"Я больше никому не доверю это дело", - добавила Тимошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу, 29 сентября, пробежала 12 километров за 1 час 20 минут совместно с экс-банкиром, вице-президентом Федерации триатлона Украины Андреем Онистратом, благодаря чему выиграла спор.

Теги материала: Юлия Тимошенко, президент, выборы, видео
Новости СМИ2
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