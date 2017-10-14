Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

Глава всеукраинского объединения "Батькивщина" Юля Тимошенко хочет баллотироваться на пост президента Украины в ходе следующих выборов. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.
"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - сказала лидер "Батькивщины".
Кроме того, она уточнила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на должности премьер-министра, однако это ни к чему не привело.
"Я больше никому не доверю это дело", - добавила Тимошенко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу, 29 сентября, пробежала 12 километров за 1 час 20 минут совместно с экс-банкиром, вице-президентом Федерации триатлона Украины Андреем Онистратом, благодаря чему выиграла спор.