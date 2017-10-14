Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины

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Глава всеукраинского объединения "Батькивщина" Юля Тимошенко хочет баллотироваться на пост президента Украины в ходе следующих выборов. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - сказала лидер "Батькивщины".

Кроме того, она уточнила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на должности премьер-министра, однако это ни к чему не привело.

"Я больше никому не доверю это дело", - добавила Тимошенко.