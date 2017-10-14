Генсек ООН понадеялся, что сделка по ядерной программе Ирана будет сохранена

MIGnews.com.ua

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на фоне заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом, касательно соглашения по ядерной программе Ирана понадеялся, что сделка останется в силе. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь неоднократно говорил, что принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было очень важным достижением для консолидации режима ядерного нераспространения и продвижения глобального мира и безопасности. Он очень надеется, что он (СВПД) будет сохранен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обращения к гражданам Соединенных Штатов Америки Трамп официально не подтвердил конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Однако на международном уровне президент не оспорил соблюдение Ираном договоренностей.