В Румынии три министра одновременно ушли в отставку

MIGnews.com.ua

В правительстве Румынии в пятницу, 13 октября, три министра подали в отставку, сообщает DW .

Известно, что в отставку пожелали уйти вице-премьер-министр, министр регионального развития, государственного управления и европейских фондов Сэвил Шайдех, министр из европейских фондов Рована Плумб, а также министр транспорта Александру-Рэзван Кук.

При этом, министры заявили о желании уйти в отставку после слов премьер-министра Михая Тудосе, который пригрозил, что в том случае, если они не покинут свои посты, то в отставку уйдет он, причиной такого решения стали многочисленные криминальные расследования в отношении политиков.

Так, Шайдех и Плумб ушли в отставку из-за расследований, в рамках которых они подозреваются в коррупции: их обвиняют в участии в проведении незаконных схем с землей в пользу фирмы, связанной с лидером Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни. В свою очередь, министр транспорта Александру-Рэзван Кук был обвинен главой правительства в очень медленной реализации множества инфраструктурных проектов страны.