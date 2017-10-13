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В Румынии три министра одновременно ушли в отставку
13.10.2017 21:46

В Румынии три министра одновременно ушли в отставку

В правительстве Румынии в пятницу, 13 октября, три министра подали в отставку, сообщает DW.

Известно, что в отставку пожелали уйти вице-премьер-министр, министр регионального развития, государственного управления и европейских фондов Сэвил Шайдех, министр из европейских фондов Рована Плумб, а также министр транспорта Александру-Рэзван Кук.

При этом, министры заявили о желании уйти в отставку после слов премьер-министра Михая Тудосе, который пригрозил, что в том случае, если они не покинут свои посты, то в отставку уйдет он, причиной такого решения стали многочисленные криминальные расследования в отношении политиков.

Так, Шайдех и Плумб ушли в отставку из-за расследований, в рамках которых они подозреваются в коррупции: их обвиняют в участии в проведении незаконных схем с землей в пользу фирмы, связанной с лидером Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни. В свою очередь, министр транспорта Александру-Рэзван Кук был обвинен главой правительства в очень медленной реализации множества инфраструктурных проектов страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку. При этом Арьев подчеркнул, причиной отставки Аграмунт указал состояние здоровья.

Теги материала: отставка, отставка министров, парламент, Румыния
Новости СМИ2
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