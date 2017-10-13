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Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины
13.10.2017 20:38

Эксклюзив  Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины  Видеорепортаж

Украинский закон о языковых квотах на телеканалах не просто неэффективный, а даже частично вредный для страны. Так свое мнение о квотах высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала NewsOne.

Руслан утверждает, что именно из-за квот на территории страны может произойти социально-информационное отчуждение украинцев.

"К сожалению, зритель, который не услышит выпуски новостей или другой контент на родном языке, который слышал ранее, просто откажется от этого канала информации. Он перейдет с телевидения на спутниковое телевидение, интернет-пространство. А мы как государство потеряем инструмент информационного влияния на этого зрителя", - заявил политолог.

Также Бортник подчеркнул, что данный закон не поддерживает национальный язык, потому что в нем, в принципе, не предусмотрены механизмы по поддержке украиноговорящих.

"Если бы государство хотело поддержать украиноязычных, оно, наверное, ввело бы и налоговые льготы для каналов, которые работают на украинском языке, для кинопроизводства, книг, радио. Или же ввело государственные гранты, как это делается в других странах для такого уровня продукции. Всего этого нет, и украиноговорящие среди средств массовой информации как были наедине со своими финансовыми проблемами, с очень бедным рекламным рынком, так и остались", - сказал эксперт.

Он также добавил, что языковые квоты на ТВ вызывают жалобы со стороны международного сообщества, ведь таких квот, как в Украине, на сегодня нет ни в одной стране мира.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, никакие реформы не могут спасти Украину, пока не будет распущен теперешний парламент. Так свое мнение высказала народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская. Также нардеп отметила, что для того, чтобы власть ушла на перевыборы, нужны объединенные усилия.

Теги материала: политолог, политика, квоты, телевидение, украинский язык, язык
Новости СМИ2
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