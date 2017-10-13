Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины

MIGnews.com.ua

Украинский закон о языковых квотах на телеканалах не просто неэффективный, а даже частично вредный для страны. Так свое мнение о квотах высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала NewsOne .

Руслан утверждает, что именно из-за квот на территории страны может произойти социально-информационное отчуждение украинцев.

"К сожалению, зритель, который не услышит выпуски новостей или другой контент на родном языке, который слышал ранее, просто откажется от этого канала информации. Он перейдет с телевидения на спутниковое телевидение, интернет-пространство. А мы как государство потеряем инструмент информационного влияния на этого зрителя", - заявил политолог.

Также Бортник подчеркнул, что данный закон не поддерживает национальный язык, потому что в нем, в принципе, не предусмотрены механизмы по поддержке украиноговорящих.

"Если бы государство хотело поддержать украиноязычных, оно, наверное, ввело бы и налоговые льготы для каналов, которые работают на украинском языке, для кинопроизводства, книг, радио. Или же ввело государственные гранты, как это делается в других странах для такого уровня продукции. Всего этого нет, и украиноговорящие среди средств массовой информации как были наедине со своими финансовыми проблемами, с очень бедным рекламным рынком, так и остались", - сказал эксперт.

Он также добавил, что языковые квоты на ТВ вызывают жалобы со стороны международного сообщества, ведь таких квот, как в Украине, на сегодня нет ни в одной стране мира.