Земан заявил, что не будет извиняться за предложение "продать" Крым

MIGnews.com.ua

Президент Чехии Милош Земан не намерен прощения за высказывания по Крыму. Об этом он заявил в интервью одному из чешских телеканалов, пишет Prague Daily Monitor .

По словам чешского президента, он выразил личное мнение, когда говорил об аннексии Крыма, поэтому он не собирается за это извиняться.

При этом он подчеркнул, что Украина имеет полное право требовать от него официальных извинений в соответствии с правилами дипломатии, однако он не намерен этого делать, ведь никогда не приносит прощения за свое мнение.

Также Земан напомнил, что неоднократно говорил о незаконности аннексии Крыма, однако сейчас "важно то, что Крым находится во владении России".

"И я не могу представить ни одного российского правительства, которое отказалось бы от него", - резюмировал глава чешского государства.