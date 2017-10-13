Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Земан заявил, что не будет извиняться за предложение "продать" Крым
13.10.2017 18:47

Земан заявил, что не будет извиняться за предложение "продать" Крым

Президент Чехии Милош Земан не намерен прощения за высказывания по Крыму. Об этом он заявил в интервью одному из чешских телеканалов, пишет Prague Daily Monitor.

По словам чешского президента, он выразил личное мнение, когда говорил об аннексии Крыма, поэтому он не собирается за это извиняться.

При этом он подчеркнул, что Украина имеет полное право требовать от него официальных извинений в соответствии с правилами дипломатии, однако он не намерен этого делать, ведь никогда не приносит прощения за свое мнение.

Также Земан напомнил, что неоднократно говорил о незаконности аннексии Крыма, однако сейчас "важно то, что Крым находится во владении России".

"И я не могу представить ни одного российского правительства, которое отказалось бы от него", - резюмировал глава чешского государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает слова президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за Крым как часть общеевропейской дискуссии.

Теги материала: Земан, Чехия, Крым, извинения
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Песков прокомментировал высказывание Земана по Крыму
Важное
Песков прокомментировал высказывание Земана по Крыму
В Крыму суд РФ оштрафовал девять задержанных крымских татар
Важное
В Крыму суд РФ оштрафовал девять задержанных крымских татар
Порошенко попросил Ягланда помочь освободить украинских заложников в РФ
Важное
Порошенко попросил Ягланда помочь освободить украинских заложников в РФ
ФСБ проводит в Крыму массовые обыски и аресты крымских татар
Важное
ФСБ проводит в Крыму массовые обыски и аресты крымских татар
Порошенко прокомментировал высказывание президента Чехии по Крыму
Важное
Порошенко прокомментировал высказывание президента Чехии по Крыму
Перебийнис: За слова Земана извиняются чехи
Важное
Перебийнис: За слова Земана извиняются чехи

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
Эксклюзив  Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
13.10.2017
Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика