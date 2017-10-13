Стало известно, когда медикам поднимут зарплаты

MIGnews.com.ua

Зарплата украинских медиков будет увеличена после изменения системы медицины. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина .

"Я не забыл о том, что медикам нужно поднять зарплату. Я считаю, что это возможно, но тогда когда мы изменим систему медицины. То есть, мы изменяем систему и это не может, а должно привести к повышению зарплаты медиков", - сообщил глава Кабинета министров.

Гройсман подчеркнул, что медицина это приоритет для Украины, именно из-за этого Верховная Рада и должна поддержать медицинскую реформу.

"Больницы доведены "до ручки", доктора получают мизерную плату, и при этом у нас нет бесплатной медицины, и люди за все платят - это маразм и это нужно изменить", - заявил премьер-министр.

Он также рассказал, что в следующем году на медицинскую сферу потратят на 10 миллиардов гривен больше.

"В 2018 году мы закупим на 6 миллиардов гривен лекарств, чтобы в больницах были лекарства. Один миллиард предусмотрен на доступные лекарства для хронических больных. Мы хотим расширить перечень наименований лекарств, которые люди смогут получать бесплатно. Будет продолжаться программа создания кардиоцентров. В этом году мы создаем 13 центров, в следующем - еще 13. Кроме того, существует программа лечения людей за границей, на которую на следующий год мы выделяем 380 миллионов гривен", - отметил Гройсман.