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Гройсман рассказал, как можно уменьшить дефицит Пенсионного фонда
13.10.2017 17:50

Гройсман рассказал, как можно уменьшить дефицит Пенсионного фонда

Для уменьшения дефицита Пенсионного фонда нужно провести детенизацию зарплат. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина.

"Детенизация доходов, справедливость пенсионной системы, повышение зарплат - все это элементы решения проблемы Пенсионного фонда. После поднятия минимальных заработных плат, я говорил о необходимости проведения детенизации зарплат, что увеличит поступления в Пенсионный фонд", - отметил глава Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что еще три-четыре года дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться на уровне 140 миллиардов гривен.

"На протяжении следующих трех-четырех лет будет еще сохраняться дефицит Пенсионного фонда в 140 миллиардов гривен. Однако он уже не будет расти, а в относительных цифрах начнет уменьшаться - это важно. Если бы мы оставили старую несправедливую пенсионную систему, то в 2018 году дефицит составил бы 200 миллиардов гривен, в следующем году - 250 миллиардов гривен", - заявил украинский премьер.

По его словам, все украинские пенсионеры получат те пенсии, которые они заработали.

"Все будут получать пенсии, но получат то, что заработали. И я считаю, что это правильно", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что индексация пенсий в Украине начнется в 2019 году.

Теги материала: Пенсионный фонд, Владимир Гройсман, пенсии
Новости СМИ2
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