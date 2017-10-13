Суд арестовал банковские счета экс-министра Табачника

MIGnews.com.ua

Суд арестовал счета бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, пишет УНН .

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве наложен арест на счета, открытые в украинских банках и принадлежат запрашиваемому лицу на общую сумму более 32 млн гривен", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным Генеральной прокуратуры Украины, иностранные счета экс-министра и другие его активы не арестовывали.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в котором Дмитрий Табачник имеет статус подозреваемого. Однако пока следствие приостановлено в связи с розыском экс-главы Минобразования.