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Суд арестовал банковские счета экс-министра Табачника
13.10.2017 17:27

Суд арестовал банковские счета экс-министра Табачника

Суд арестовал счета бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, пишет УНН.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве наложен арест на счета, открытые в украинских банках и принадлежат запрашиваемому лицу на общую сумму более 32 млн гривен", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным Генеральной прокуратуры Украины, иностранные счета экс-министра и другие его активы не арестовывали.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в котором Дмитрий Табачник имеет статус подозреваемого. Однако пока следствие приостановлено в связи с розыском экс-главы Минобразования.

Как сообщал MIGnews.com.ua, начальник украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что в Интерполе отсутствует запрос на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Теги материала: Дмитрий Табачник, суд, счета, арест
Новости СМИ2
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