В России пожаловались на русофобию в Швеции

MIGnews.com.ua

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что в этой стране наблюдается беспрецедентный по масштабам размах русофобии, пишет Интерфакс .

"Скажу прямо: никогда раньше в Швеции не ощущал такого уровня русофобии, как сейчас", - заявил российский дипломат.

По его мнению, в настоящее время в Швеции пытаются всячески раздуть "российскую угрозу" и демонизировать Россию.

"Порой кажется: как бы Россия ни поступила, западные политики, будто под копирку, все равно будут талдычить о ее "вине", - отметил Татаринцев.

Также он подчеркнул, что отношения России и Швеции всегда были сложными.