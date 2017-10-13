В России пожаловались на русофобию в Швеции

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что в этой стране наблюдается беспрецедентный по масштабам размах русофобии, пишет Интерфакс.
"Скажу прямо: никогда раньше в Швеции не ощущал такого уровня русофобии, как сейчас", - заявил российский дипломат.
По его мнению, в настоящее время в Швеции пытаются всячески раздуть "российскую угрозу" и демонизировать Россию.
"Порой кажется: как бы Россия ни поступила, западные политики, будто под копирку, все равно будут талдычить о ее "вине", - отметил Татаринцев.
Также он подчеркнул, что отношения России и Швеции всегда были сложными.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в МИД России заявили, что обвинения дипломатов РФ в Литве в связях со спецслужбами - это образец русофобии и политического заказа.