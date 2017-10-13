Песков прокомментировал высказывание Земана по Крыму

MIGnews.com.ua

Россия расценивает слова президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за Крым как часть общеевропейской дискуссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости .

"Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом Путиным, это первое. Второе: да, мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи, и в том числе обратили внимание на недавнее заявление президента Земана", - заявил Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине . По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана .