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Песков прокомментировал высказывание Земана по Крыму
13.10.2017 16:47

Песков прокомментировал высказывание Земана по Крыму

Россия расценивает слова президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за Крым как часть общеевропейской дискуссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

"Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом Путиным, это первое. Второе: да, мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи, и в том числе обратили внимание на недавнее заявление президента Земана", - заявил Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана.

В то же время посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал "циничным" высказывание чешского президента Милоша Земана об аннексии Крыма.

Теги материала: Россия, Дмитрий Песков, Чехия, Земан, Крым, Европа
Новости СМИ2
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