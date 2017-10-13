Юнкер заявил, что не поддерживает желание Каталонии стать независимой

MIGnews.com.ua

Независимость Каталонии может спровоцировать сепаратистские тенденции в Европе. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет Reuters .

По словам европолитика, он против независимости Каталонии, поскольку "она поощряла бы другие регионы к тому же, а также усложняла бы управление Евросоюзом".

Также Юнкер выразил обеспокоенность из-за сепаратистских тенденций в Европе. В связи с этим он призвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя обеспечить контроль над ситуацией.

"Если мы разрешим Каталонии - хоть это не наше дело - отделиться, другие сделают то же самое. Я не хочу этого", - подчеркнул Юнкер.