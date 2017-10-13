Юнкер заявил, что не поддерживает желание Каталонии стать независимой

Независимость Каталонии может спровоцировать сепаратистские тенденции в Европе. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет Reuters.
По словам европолитика, он против независимости Каталонии, поскольку "она поощряла бы другие регионы к тому же, а также усложняла бы управление Евросоюзом".
Также Юнкер выразил обеспокоенность из-за сепаратистских тенденций в Европе. В связи с этим он призвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя обеспечить контроль над ситуацией.
"Если мы разрешим Каталонии - хоть это не наше дело - отделиться, другие сделают то же самое. Я не хочу этого", - подчеркнул Юнкер.
Как сообщал MIGnews.com.uа, правительство Испании под руководством Мариано Рахоя направило в Барселону запрос о независимости региона. В документе испанские власти потребовали объяснить, провозгласила ли Каталония независимость.