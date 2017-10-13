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Климкин обсудил с румынскими парламентариями закон об образовании
13.10.2017 14:16

Климкин обсудил с румынскими парламентариями закон об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с румынскими парламентариями в Бухаресте. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в своем Twitter-аккаунте.

Во время встречи украинский министр заявил о необходимости разработать имплементационный план закона об образовании.

"Мы благодарны румынской стороне за откровенный диалог. Надо разработать имплементационный план закона. В этом важная роль и румынской общины", - процитировала Климкина Беца.

Также сообщается, что Климкин подчеркнул - национальные меньшинства не лишаются их права на образование.

"Закон не направлен против ни одного из нацменьшинств", - заявил глава МИД Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что в Румынии парламентарии выступают за конструктивный диалог с вопросе языковой статьи украинского закона об образовании.

Теги материала: МИД, Павел Климкин, Румыния, переговоры, закон, образование
Новости СМИ2
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