Климкин обсудил с румынскими парламентариями закон об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с румынскими парламентариями в Бухаресте. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в своем Twitter-аккаунте.
Во время встречи украинский министр заявил о необходимости разработать имплементационный план закона об образовании.
"Мы благодарны румынской стороне за откровенный диалог. Надо разработать имплементационный план закона. В этом важная роль и румынской общины", - процитировала Климкина Беца.
Также сообщается, что Климкин подчеркнул - национальные меньшинства не лишаются их права на образование.
"Закон не направлен против ни одного из нацменьшинств", - заявил глава МИД Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что в Румынии парламентарии выступают за конструктивный диалог с вопросе языковой статьи украинского закона об образовании.