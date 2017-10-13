ЕС призывает украинских депутатов поддержать медицинскую реформу

MIGnews.com.ua

Европейский союз призывает народных депутатов Украины поддержать проект закона по медицинской реформе. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице дипмиссии ЕС в Украине в Facebook.

"На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит два законопроекта о реформе здравоохранения (№6327, №6604). Принятие этих законов имеет важное значение. Это позволит активизировать изменения в системе, сделать надлежащую систему здравоохранения доступной для всех граждан, одновременно повышая ее прозрачность и эффективность", - говорится в сообщении.

Евродипломаты отмечают, что данное решение продемонстрирует неукоснительное соблюдение страной европейских стандартов.

"Мы приветствуем усилия украинского правительства произвести модернизацию системы здравоохранения в качестве одного из основных его приоритетов. Мы призываем всех депутатов голосовать за эти 2 ключевых законопроекта в форме, предложенной правительством, на пленарном заседании ВР на следующей неделе. Реформы больше не должны откладываться", - подчеркнули в ЕС.