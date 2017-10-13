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СБУ разрешила въезд депортированным испанским журналистам
13.10.2017 12:56

СБУ разрешила въезд депортированным испанским журналистам

Служба безопасности Украины предоставила разрешение двум испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре въезжать в страну. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре", - отметила Гитлянская.

Она также подчеркнула, что СБУ в будущем будет продолжать предпринимать подобные ограничительные меры, если будет видеть угрозу национальной безопасности.

"Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы", - отметила пресс-секретарь СБУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины в конце августа 2017 года выслала из страны двоих испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхель Састре. Работникам испанских СМИ запрещено въезжать на территорию Украины. Министерство информационной политики Украины после данного шага со стороны СБУ заявило, что обеспокоено ситуацией, которая сложилась вокруг представителей средств массовой информации.

Теги материала: СБУ, журналисты, Испания, разрешение, депортация
Новости СМИ2
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