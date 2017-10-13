СБУ разрешила въезд депортированным испанским журналистам

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины предоставила разрешение двум испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре въезжать в страну. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре", - отметила Гитлянская.

Она также подчеркнула, что СБУ в будущем будет продолжать предпринимать подобные ограничительные меры, если будет видеть угрозу национальной безопасности.

"Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы", - отметила пресс-секретарь СБУ.