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Слободян: Россия может согласиться на обмен украинских пограничников
13.10.2017 12:49

Слободян: Россия может согласиться на обмен украинских пограничников

Спецслужбы Российской Федерации могут обменять украинских пограничников на своих силовиков, которых ранее задержали в Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, украинская Госпогранслужба пытается активизировать диалог с Москвой и получить информацию о задержании пограничников, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

"Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они как будто готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на двух российских пограничников, которых мы задержали на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад", - заявил Слободян.

Напомним, двое военнослужащих Государственной пограничной службы пропали во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, российская сторона обвинила задержанных на границе в Сумской области военнослужащих Государственной пограничной службы Украины в незаконном пересечении госграницы Р

Теги материала: Госпогранслужба, Слободян, пограничники, Россия, обмен
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