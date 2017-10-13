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Парубий рассказал, сколько удалось сэкономить на прогулах депутатов
13.10.2017 12:37

Парубий рассказал, сколько удалось сэкономить на прогулах депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что на штрафах за прогулы народных депутатов пленарных заседаний удалось сэкономить около 3 миллиона гривен, пишет Фокус.

По словам Парубия, парламентарии продолжают прогуливать заседания Рады, однако это больше не угрожает нормальной работе.

"Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро. Сейчас ситуация сильно изменилась. Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около трех миллионов гривен", - заявил спикер парламента.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация обстоит с пятницами - в Раде проводят час вопросов к правительству, особое внимание уделяют депутатским запросам и выступлениям с трибуны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что наиболее эффективным способом заставить народных депутатов посещать заседания Верховной Рады является давление общественности.

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, народные депутаты
Новости СМИ2
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