Беца: Румыния готова к конструктивному диалогу по образовательному закону

MIGnews.com.ua

В Румынии парламентарии выступают за конструктивный диалог с вопросе языковой статьи украинского закона об образовании. Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter-аккаунте.

"Важный сигнал от парламентариев Румынии - мы партнеры и за конструктивный диалог при обсуждении образовательного закона", - написала Беца.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за пересмотр закона Украины об образовании в части языков национальных меньшинств .