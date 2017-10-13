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Беца: Румыния готова к конструктивному диалогу по образовательному закону
13.10.2017 11:51

Беца: Румыния готова к конструктивному диалогу по образовательному закону

В Румынии парламентарии выступают за конструктивный диалог с вопросе языковой статьи украинского закона об образовании. Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter-аккаунте.

"Важный сигнал от парламентариев Румынии - мы партнеры и за конструктивный диалог при обсуждении образовательного закона", - написала Беца.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за пересмотр закона Украины об образовании в части языков национальных меньшинств.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ударом в спину закон о тотальной украинизации образования. По мнению венгерского министра, Будапешт и Бухарест должны объединиться против украинского закона об образовании. При этом Сийярто подчеркнул, что глава МИД Румынии Теодор Мелешкану поддерживает эту идею.

Теги материала: Украина, МИД, закон, образование, Румыния, переговоры
Новости СМИ2
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