Беца: Румыния готова к конструктивному диалогу по образовательному закону

В Румынии парламентарии выступают за конструктивный диалог с вопросе языковой статьи украинского закона об образовании. Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter-аккаунте.
"Важный сигнал от парламентариев Румынии - мы партнеры и за конструктивный диалог при обсуждении образовательного закона", - написала Беца.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за пересмотр закона Украины об образовании в части языков национальных меньшинств.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ударом в спину закон о тотальной украинизации образования. По мнению венгерского министра, Будапешт и Бухарест должны объединиться против украинского закона об образовании. При этом Сийярто подчеркнул, что глава МИД Румынии Теодор Мелешкану поддерживает эту идею.