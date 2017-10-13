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Гройсман объяснил, как будет проходить индексация пенсий
13.10.2017 11:33

Гройсман объяснил, как будет проходить индексация пенсий

Индексация пенсий в Украине начнется в 2019 году. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы Кабинета министров, переиндексация пенсий будет  проходить каждый год и это позволит поддерживать пенсию в таком размере, который обеспечит достойную жизнь украинских пенсионеров.

"Это система, которая не разово повышает пенсии. То есть каждый год с 2019 года уже будет индексация. И эта индексация не будет зависеть ни от кого", - заявил украинский премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что индексация будет зависеть от многих факторов.

"Эта индексация будет зависеть от экономики, от того, как растет средняя заработная плата в стране, как развивается инфляция, и поэтому эти индексы будут вводиться автоматически. Вот что очень важно, чтобы построить справедливую пенсионную систему", - пояснил премьер.

 

Теги материала: Владимир Гройсман, пенсии, индексация, пенсионеры
Новости СМИ2
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