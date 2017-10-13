Климкин прокомментировал резолюцию ПАСЕ по украинскому закону об образовании

MIGnews.com.ua

Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы о необходимости пересмотра закона Украины об образовании не является ни победой, ни поражением. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решение ПАСЕ сегодня - не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в настоящее время власти не смогли доказать этническим общинам все преимущества закона.

Также глава украинского МИДа подчеркнул, что евроинтеграция венгров Украины должна происходить не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС.

"Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии", - отметил Климкин.

При этом он анонсировал встречу министров образования двух стран и заявил, что в Будапеште у него был непростой разговор.