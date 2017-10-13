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Климкин прокомментировал резолюцию ПАСЕ по украинскому закону об образовании
13.10.2017 11:16

Климкин прокомментировал резолюцию ПАСЕ по украинскому закону об образовании

Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы о необходимости пересмотра закона Украины об образовании не является ни победой, ни поражением. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решение ПАСЕ сегодня - не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в настоящее время власти не смогли доказать этническим общинам все преимущества закона.

Также глава украинского МИДа подчеркнул, что евроинтеграция венгров Украины должна происходить не через паспортизацию, а через совместное движение к ЕС.

"Мы не закрываем венгерские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии", - отметил Климкин.

При этом он анонсировал встречу министров образования двух стран и заявил, что в Будапеште у него был непростой разговор.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за пересмотр закона Украины об образовании в части языков национальных меньшинств.

Теги материала: ПАСЕ, Павел Климкин, закон, образование
Новости СМИ2
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