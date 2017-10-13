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Генпрокуратура вызвала на допрос Януковича
13.10.2017 10:57

Генпрокуратура вызвала на допрос Януковича

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича. Текст повестки был обнародован на официальном сайте ГПУ.

"Янукович Виктор Федорович, 1950 года рождения в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться "17" октября 2017 года в "11" ч. "30" мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014 , в частности, для допроса в качестве подозреваемого", - говорится в тексте повестки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство относительно проведения специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Теги материала: ГПУ, Виктор Янукович, допрос
Новости СМИ2
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