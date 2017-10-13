Генпрокуратура вызвала на допрос Януковича

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича. Текст повестки был обнародован на официальном сайте ГПУ.

"Янукович Виктор Федорович, 1950 года рождения в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться "17" октября 2017 года в "11" ч. "30" мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014 , в частности, для допроса в качестве подозреваемого", - говорится в тексте повестки.