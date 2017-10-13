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В силу вступил закон о языковых квотах на ТВ
13.10.2017 10:46

В силу вступил закон о языковых квотах на ТВ

В пятницу, 13 октября, в Украине в силу вступил закон о языковых квотах на телевидении, пишет Укринформ.

Таким образом, впредь общенациональные каналы должны вести не менее 75% вещания на украинском языке.

Также, в соответствии с документом, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Также вещать на украинском языке должны и телерадиокомпании местной категории. Доля такого эфира должна составлять не менее 50%.

Стоит отметить, что под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их можно только субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко в среду, 7 июня, подписал закон, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

Теги материала: Украина, телевидение, украинский язык, квоты, эфир
Новости СМИ2
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