В силу вступил закон о языковых квотах на ТВ

MIGnews.com.ua

В пятницу, 13 октября, в Украине в силу вступил закон о языковых квотах на телевидении, пишет Укринформ .

Таким образом, впредь общенациональные каналы должны вести не менее 75% вещания на украинском языке.

Также, в соответствии с документом, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Также вещать на украинском языке должны и телерадиокомпании местной категории. Доля такого эфира должна составлять не менее 50%.

Стоит отметить, что под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их можно только субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать.