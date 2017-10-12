Суд вынес приговор Павловскому по делу коррупции в Минобороны

MIGnews.com.ua

Соломенский районный суд столицы Украины в рамках заседания избрал меру наказания заместителю главы Министерства обороны Украины Игорю Павловскому, которого обвиняют в растрате 149 миллионов гривен из государственного бюджета. Об этом в прямом эфире сообщил украинский телеканал NewsOne .

В результате заседания судья Соломенского суда Владлена Лазаренко в четверг, 12 октября, вынесла заместителю Минобороны приговор: круглосуточный домашний арест и браслет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен . Детективы НАБУ и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников.