Суд вынес приговор Павловскому по делу коррупции в Минобороны

Соломенский районный суд столицы Украины в рамках заседания избрал меру наказания заместителю главы Министерства обороны Украины Игорю Павловскому, которого обвиняют в растрате 149 миллионов гривен из государственного бюджета. Об этом в прямом эфире сообщил украинский телеканал NewsOne.
В результате заседания судья Соломенского суда Владлена Лазаренко в четверг, 12 октября, вынесла заместителю Минобороны приговор: круглосуточный домашний арест и браслет.
Как сообщал MIGnews.com.ua, заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен. Детективы НАБУ и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников.
Позже стало известно, что судья Соломенского районного суда города Киев объявил перерыв, чтобы осуществить медицинское обследование заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского. Судья, ответив на просьбу замминистра обороны, объявила о перерыве длительностью 15 минут для измерения давления подсудимого.