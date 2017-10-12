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Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017 21:11

Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине

Никакие реформы не могут спасти Украину, пока не будет распущен теперешний парламент. Так свое мнение высказала народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская, сообщает телеканал NewsOne.

"Я за новый закон о выборах, однозначно. Потому, что по действующему закону мы понимаем, что кардинальных изменений не будет, но я категорически против принятия медицинской реформы, я категорически против принятия пенсионной реформы, которая не даст людям уйти на пенсию, я категорически против реформы образования. Я призываю к тому, чтобы мы расставляли приоритеты. Я за перевыборы.  Этот парламент и эта вертикаль власти не принесут успеха Украине", - сказала Королевская.

Также нардеп отметила, что для того, чтобы власть ушла на перевыборы, нужны объединенные усилия.

"Мы ("Оппозиционный блок" - ред) готовы объединяться с кем угодно, только распустить этот парламент и сформировать новую коалицию, которая отменит эту пенсионную реформу, реформу образования и не допустит принятия унижающей реформы здравоохранения", - отметила Королевская.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вслучае возвращения России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы Украина поднимет вопрос о дальнейшем участии в ПАСЕ. Такое заявление сделал председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. 

Теги материала: нардеп, депутат, парламент, Украина, Опозиционный блок
Новости СМИ2
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