Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине

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Никакие реформы не могут спасти Украину, пока не будет распущен теперешний парламент. Так свое мнение высказала народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская, сообщает телеканал NewsOne .

"Я за новый закон о выборах, однозначно. Потому, что по действующему закону мы понимаем, что кардинальных изменений не будет, но я категорически против принятия медицинской реформы, я категорически против принятия пенсионной реформы, которая не даст людям уйти на пенсию, я категорически против реформы образования. Я призываю к тому, чтобы мы расставляли приоритеты. Я за перевыборы. Этот парламент и эта вертикаль власти не принесут успеха Украине", - сказала Королевская.

Также нардеп отметила, что для того, чтобы власть ушла на перевыборы, нужны объединенные усилия.

"Мы ("Оппозиционный блок" - ред) готовы объединяться с кем угодно, только распустить этот парламент и сформировать новую коалицию, которая отменит эту пенсионную реформу, реформу образования и не допустит принятия унижающей реформы здравоохранения", - отметила Королевская.