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Замминистра обороны стало плохо во время заседания суда по делу о растрате госсредств
12.10.2017 19:24

Замминистра обороны стало плохо во время заседания суда по делу о растрате госсредств

Судья Соломенского районного суда города Киев объявил перерыв, чтобы осуществить медицинское обследование заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, которого подозревают в растрате 149 миллионов гривен, передают Украинские новости.

Так, во время заседания о плохом состоянии здоровья подозреваемого сообщили адвокаты генерала Павловского.

Также допрошенный как свидетель бывший командир на украинских миротворцев в Боснии Владимир Сидоренко отметил, что подозреваемый получил ранение в зоне проведения антитеррористической операции. Кроме того, свидетели Сидоренко и начальник тыла Вооруженных сил Украины Игорь Гаврылюк крайне положительно охарактеризовали подсудимого, отметили его героизм, честность и добропорядочность.

Так, близко 17:50 судья, ответив на просьбу замминистра обороны, объявила о перерыве длительностью 15 минут для измерения давления подсудимого.

Как сообщал MIGnews.com.ua, топливо для Вооруженных сил Украины закупали по самым низким ценам. Такое заявление сделал подозреваемый в растрате государственных средств заместитель министра обороны Игорь Павловский во время рассмотрения его дела в Соломенском районном суде Киева.  

Теги материала: заседание, суд, Киев, здоровье, Минобороны
Новости СМИ2
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