Замминистра обороны стало плохо во время заседания суда по делу о растрате госсредств

MIGnews.com.ua

Судья Соломенского районного суда города Киев объявил перерыв, чтобы осуществить медицинское обследование заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, которого подозревают в растрате 149 миллионов гривен, передают Украинские новости .

Так, во время заседания о плохом состоянии здоровья подозреваемого сообщили адвокаты генерала Павловского.

Также допрошенный как свидетель бывший командир на украинских миротворцев в Боснии Владимир Сидоренко отметил, что подозреваемый получил ранение в зоне проведения антитеррористической операции. Кроме того, свидетели Сидоренко и начальник тыла Вооруженных сил Украины Игорь Гаврылюк крайне положительно охарактеризовали подсудимого, отметили его героизм, честность и добропорядочность.

Так, близко 17:50 судья, ответив на просьбу замминистра обороны, объявила о перерыве длительностью 15 минут для измерения давления подсудимого.