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Совет ЕС продлил антироссийские санкции
12.10.2017 18:27

Совет ЕС продлил антироссийские санкции

Четыре страны поддержали решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, пишет NewsOne.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

По словам Могерини, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции еще на шесть месяцев: с 14 октября по 15 марта 2018 года.

"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 11 октября, поддержала решение о снятии политических санкций с России.

Теги материала: Россия, санкции, Федерика Могерини
Новости СМИ2
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