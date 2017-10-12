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Коррупционеры из Минобороны: Павловский утверждает, что обеспечил обороноспособность ВСУ
12.10.2017 17:58

Коррупционеры из Минобороны: Павловский утверждает, что обеспечил обороноспособность ВСУ

Топливо для Вооруженных сил Украины закупали по самым низким ценам. Такое заявление сделал подозреваемый в растрате государственных средств заместитель министра обороны Игорь Павловский во время рассмотрения его дела в Соломенском районном суде Киева, пишет NewsOne.

По словам заместителя Степана Полторака, он уверен - в итоге проведения закупки топлива для ВСУ по самой низкой цене была обеспечена обороноспособность ВСУ в зоне проведения АТО.

"Не учтено (НАБУ, - ред.), что при поставках топлива Минобороны, несмотря на подъем цен, которые были сделаны тендерным комитетом, департаментом государственных закупок и соглашениями, которые подписал директор департамента, купили топливо по самой низкой цене в Украине. И тем самым обеспечили обороноспособность государства и выполнение задач Вооруженными силами Украины непосредственно в зоне АТО", - заявил Павловский.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников. Через некоторое время стало известно о задержании еще двоих фигурантов этого дела.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны.

Теги материала: Минобороны, замминистра, ВСУ, обвинения, закупки
Новости СМИ2
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