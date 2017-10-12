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Гройсман: В Украине нет оснований для повышения тарифов на услуги ЖКХ
12.10.2017 16:37

Гройсман: В Украине нет оснований для повышения тарифов на услуги ЖКХ

Оснований для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги нет. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Не вижу никаких оснований для изменения цены на газ. Важно, чтобы на местах никто не допустил повышения цен на тепло, горячую воду. Сейчас таких оснований нет", - заявил украинский премьер.

Гройсман также подчеркнул, что нет проблем в вопросе обеспечения населения субсидиями.

"Средств хватит на всех, кто нуждается в социальной защите. На следующий год планируем около 55 млрд гривен. Все люди, которые имеют право на субсидию, получат ее - безвозвратно. Это адресная поддержка, никто не будет оставлен один на один с проблемами ", - отметил глава Кабинета министров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что стоимость газа нужно поднять на 17,6% - до 8,032 тысяч грн за тысячу кубометров.

Теги материала: Владимир Гройсман, коммунальные тарифы, повышение
Новости СМИ2
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