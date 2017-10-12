Россия не пустила к Павлу Грибу украинских врачей

MIGnews.com.ua

Украинских медиков не пустили к 19-летнему Павлу Грибу, который находится в российской тюрьме. Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

"Только что представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону сообщил, что представители российской стороны, несмотря на письмо ЕСПЧ и многократные ноты украинских дипломатов, не предоставили разрешение на посещение украинскими врачами В.Притулой и Ю.Кучиным", - отметил Гриб.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Министерство иностранных дел Украины направило к удерживаемому в России гражданину Украины Павлу Грибу врачей . В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали российские власти допустить медиков к украинцу и разрешить им осмотреть Павла.