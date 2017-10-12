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Порошенко о коррупционерах в Минобороны: Не позволю красть у армии
12.10.2017 15:20

Порошенко о коррупционерах в Минобороны: Не позволю красть у армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны, пишет Интерфакс-Украина.

"Подчеркиваю, что расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, представлено обществу и передано в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся 3-4 года, является абсолютно неприемлемым", - заявил глава украинского государства.

При этом он подчеркнул, что общество должно в кратчайшие сроки получить узнать, как и что на самом деле произошло в Минобороны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников. Через некоторое время стало известно о задержании еще двоих фигурантов этого дела.

Теги материала: Петр Порошенко, Минобороны, коррупция
Новости СМИ2
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