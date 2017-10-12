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В Европе заявили об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit
12.10.2017 14:58

В Европе заявили об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit

Переговоры по Brexit зашли в тупик. Такое заявление сделал главный переговорщик в вопросе выхода Великобритании из состава ЕС со стороны Европейской комиссии Мишель Барнье, пишет The Independent.

"Барнье сказал, что отсутствие прогресса в отношении законопроекта по Brexit стало настолько острым, что официальные лица даже не обсуждали это во время круглого стола. Обе стороны также согласились, что Британия не достигла "достаточного прогресса", чтобы перейти к торговым переговорам на саммите ЕС в октябре", - заявил евродипломат.

При этом он подчеркнул, что британская сторона во время пятого раунда переговоров не смогла подтвердить готовность выполнить финансовые обязательства.

"На этой неделе Великобритания повторила, что она еще не готова описать это обязательство. Поэтому переговоров по этому вопросу не было. Мы ограничились техническими обсуждениями. Полезные обсуждения, но технические обсуждения. Мы зашли в тупик", - отметил Барнье.

В то же время представитель Великобритании на переговорах Дэвид Дэвис утверждает, что Евросовет должен расширить мандат Барнье и помочь добиться прогресса. По мнению Дэвиса, важно признать значительный прогресс, достигнутый сторонами с июня.

Как сообщал MIGnews.com.ua, парламент Британии проведет первое голосование касательно законопроекта, который предусматривает выход из Европейского союза.

Теги материала: Евросоюз, Brexit, переговоры, Великобритания
Новости СМИ2
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