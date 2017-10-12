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Рева рассказал, кто в Украине будет получать спецпенсии
12.10.2017 14:46

Рева рассказал, кто в Украине будет получать спецпенсии

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что размер пенсии будет зависеть от стажа и размера заработной платы, а не от должности, которую занимал человек, пишет Укринформ.

По словам главы Минсоцполитики, спецпенсии в Украине будут получать только военные и силовики.

"Для всех, кроме военнослужащих и силовиков, введены обычные пенсии. У нас есть статья 17 Конституции Украины, у нас было 15 законов, согласно которым мы регулировали пенсионное обеспечение, и люди делились на разные категории, не в зависимости от того, сколько они платят взносы и как долго, а также от того, где они работают", - заявил Рева.

При этом он подчеркнул, что до 1 ноября в парламент внесут отдельный закон о пенсионном обеспечении военных и силовиков, который будет касаться примерно 560 тысяч пенсионеров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что проблему с перерасчетом пенсий переселенцев решат в течение двух месяцев.

Теги материала: Андрей Рева, пенсии, выплаты
Новости СМИ2
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