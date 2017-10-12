Рева: Проблему перерасчета пенсий переселенцев решим за 1-2 месяца

Министерство социальной политики Украины решит проблему с перерасчетом пенсий переселенцев в течение двух месяцев. Такое заявление сделал глава Минсоцполитики Андрей Рева, пишет РБК-Украина.
"Как мы будем перечислять пенсии людям, которые живут на неподконтрольной территории, я сегодня вам сказать не могу, поскольку в законе это не прописано. По общему правилу подобные перерасчеты делают органы Пенсионного фонда по месту жительства людей. Органов Пенсионного фонда и соответствующей пенсионной базы тех людей, которые живут на неподконтрольной территории, у нас нет - и нет физической и технической возможности это сделать... С людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, также будут проблемы, потому что для осуществления перерасчета нужно иметь материалы дела. Им пенсия выплачивается без материалов дела, но это текущая пенсия. Однако я могу гарантировать, что мы этот вопрос решим", - заявил Рева.
При этом он подчеркнул, что решение этого вопроса займет около двух месяцев.
"Когда речь идет о перерасчете пенсий, то эту проблему нужно решить за месяц-два, не больше", - констатировал Рева.
Как сообщал MIGnews.com.ua, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что накопительную пенсионную систему необходимо сделать негосударственной.