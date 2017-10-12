Официально: ПАСЕ рекомендует Украине пересмотреть закон об образовании

MIGnews.com.ua

Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за пересмотр закона Украины об образовании в части языков национальных меньшинств, пишет УНИАН .

Соответствующую резолюцию поддержали 82 делегата Ассамблеи, еще 11 выступили против 11.

В документе отмечается, что в ПАСЕ обеспокоены новым образовательным законом в Украине. В частности, влены Ассамблеи обратили внимание на утверждения ряда соседних с Украиной стран о том, что закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно соответствия украинской правовой системе.

В ПАСЕ выразили неудовлетворение, что украинская власть направила текст образовательного закона на экспертизу в Комиссии Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая должна быть обнародована до конца 2017 года, после его принятия.

"Ассамблея считает преждевременным занимать определенную позицию по каким-либо правовым вопросам. Однако ассамблея убеждена, что важно выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции по правам человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков, а также способствовать восстановлению конструктивного диалога между различными обеспокоенными сторонами", - отмечается в резолюции.

"Ассамблея рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", чтобы не было дискриминации. На практике возможным ориентиром может быть не менее 60% учебных программ на украинском языке и до 40% - на языках национальных меньшинств", - подчеркнули в ПАСЕ.

Также в Ассамблее призвали Киев не спешить внедрять реформу, ведь это может привести к ухудшению качества образования учащихся и студентов, представляющих национальные меньшинства.