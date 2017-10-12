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Задержание пограничников: Россия предъявила обвинение украинцам
12.10.2017 13:14

Задержание пограничников: Россия предъявила обвинение украинцам

Российская сторона обвинила задержанных на границе в Сумской области военнослужащих Государственной пограничной службы Украины в незаконном пересечении госграницы РФ, пишет Интерфакс.

"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) предъявлено обвинение", - проинформировали в пресс-центре Федеральной службы безопасности России.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, двое военнослужащих Государственной пограничной службы пропали во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области. Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал позже сообщил, что пограничники Сумского отряда были захвачены в плен россиянами во время консультативно-представительской встречи.

Теги материала: Госпогранслужба, пограничники, Россия, обвинение
Новости СМИ2
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