Задержание пограничников: Россия предъявила обвинение украинцам

Российская сторона обвинила задержанных на границе в Сумской области военнослужащих Государственной пограничной службы Украины в незаконном пересечении госграницы РФ, пишет Интерфакс.
"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) предъявлено обвинение", - проинформировали в пресс-центре Федеральной службы безопасности России.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, двое военнослужащих Государственной пограничной службы пропали во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области. Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал позже сообщил, что пограничники Сумского отряда были захвачены в плен россиянами во время консультативно-представительской встречи.