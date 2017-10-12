Задержание пограничников: Россия предъявила обвинение украинцам

MIGnews.com.ua

Российская сторона обвинила задержанных на границе в Сумской области военнослужащих Государственной пограничной службы Украины в незаконном пересечении госграницы РФ, пишет Интерфакс.

"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) предъявлено обвинение", - проинформировали в пресс-центре Федеральной службы безопасности России.