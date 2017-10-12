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Минсоцполитики хочет сделать негосударственной накопительную пенсионную систему
12.10.2017 12:59

Минсоцполитики хочет сделать негосударственной накопительную пенсионную систему

Накопительную пенсионную систему необходимо сделать негосударственной. Такое заявление сделал министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе круглого стола, пишет РБК-Украина.

"В законе предусмотрено, что общеобязательная государственная пенсионная система должна быть государственной. Если остается норма этого закона, то люди, которые должны платить взносы, они должны попадать в этот государственный накопительный фонд, хотя много экспертов и народных депутатов, и лично я считаю, что это должны быть негосударственные фонды", - отметил глава Минсоцполитики.

При этом он подчеркнул, что граждане Украины должны сами выбирать негосударственный пенсионный фонд и делать в него взносы.

"Если мы говорим о накоплении, то я думаю - хотя тут могут быть разные мысли - что должен платить сам работник из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить", - заявил Рева.

Он также отметил, что окончательный вариант накопительной пенсионной системы будет представлен в соответствующем законопроекте.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 11 октября, в силу вступил закон о повышении пенсий, который также запускает пенсионную реформу.

Теги материала: Минсоцполитики, Андрей Рева, пенсия
Новости СМИ2
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