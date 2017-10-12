Румыния отказалась продлевать лицензию российскому телеканалу из-за пропаганды

MIGnews.com.ua

В четверг, 12 октября, в Румынии не продлили лицензию российскому телеканалу из-за угрозы пропаганды, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что теперь на территории Румынии прекратит свое вещание российский телеканал RTR.

"Существует опасность того, что эта телестанция предоставит ложную информацию о Европейском союзе и Соединенных Штатах. Речь идет о пророссийском пропагандистском материале, так называемых фальшивых новостях", - рассказал изданию член совета Валентин Жукан.

Кроме этого представитель телекомпании сообщил RFI, что RTR продолжит добиваться лицензии на проведение трансляций в Румынии.