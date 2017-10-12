Румыния отказалась продлевать лицензию российскому телеканалу из-за пропаганды

В четверг, 12 октября, в Румынии не продлили лицензию российскому телеканалу из-за угрозы пропаганды, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что теперь на территории Румынии прекратит свое вещание российский телеканал RTR.
"Существует опасность того, что эта телестанция предоставит ложную информацию о Европейском союзе и Соединенных Штатах. Речь идет о пророссийском пропагандистском материале, так называемых фальшивых новостях", - рассказал изданию член совета Валентин Жукан.
Кроме этого представитель телекомпании сообщил RFI, что RTR продолжит добиваться лицензии на проведение трансляций в Румынии.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Европейский союз запустил сайт для борьбы с пропагандой Российской Федерации. Отмечается, что уже сейчас на странице ресурса можно найти более 3000 случаев дезинформации о Кремле, единую базу поиска поддельных новостей и истории информаторов о дезинформации от Кремля.