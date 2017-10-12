Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины ушел в отставку

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что глава крупнейшей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер ушел в отставку.

"Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие перемены в ПАСЕ", - написал нардеп на своей странице Facebook.