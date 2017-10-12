Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины ушел в отставку

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что глава крупнейшей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер ушел в отставку.
"Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие перемены в ПАСЕ", - написал нардеп на своей странице Facebook.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в пятницу, 6 октября, сообщил, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку. Спустя несколько дней, 10 октября, в ПАСЕ прошли выборы нового президента, на которых победу одержала представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес. В третьем туре голосования ее поддержали 132 депутата.