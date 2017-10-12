Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины ушел в отставку
12.10.2017 11:27

Докладчик ПАСЕ по вопросам Украины ушел в отставку

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что глава крупнейшей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер ушел в отставку.

"Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие перемены в ПАСЕ", - написал нардеп на своей странице Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в пятницу, 6 октября, сообщил, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку. Спустя несколько дней, 10 октября, в ПАСЕ прошли выборы нового президента, на которых победу одержала представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес. В третьем туре голосования ее поддержали 132 депутата.

Теги материала: ПАСЕ, Гончаренко, Украина
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Официально: ПАСЕ рекомендует Украине пересмотреть закон об образовании
Важное
Официально: ПАСЕ рекомендует Украине пересмотреть закон об образовании
В ПАСЕ поддержали решение о снятии санкций с России
Важное
В ПАСЕ поддержали решение о снятии санкций с России
Порошенко прокомментировал высказывание президента Чехии по Крыму
Важное
Порошенко прокомментировал высказывание президента Чехии по Крыму
РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
Важное
РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
Стало известно имя нового президента ПАСЕ
Важное
Стало известно имя нового президента ПАСЕ
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Важное
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика