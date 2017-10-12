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В ПАСЕ поддержали решение о снятии санкций с России
12.10.2017 10:17

В ПАСЕ поддержали решение о снятии санкций с России

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 11 октября, поддержала решение о снятии политических санкций с России, пишет РБК-Украина.

По полученным данным,документ был подготовлен следующим президентом ПАСЕ Микеле Николетти. Данное решение поддержали 60% голосовавших. Украинская делегация голосовала против снятия ограничительных мер.

По словам постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, одобренная ПАСЕ резолюция не гарантирует возврат России в организацию.

"Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возврата нет. Красная линия - январь 2018. Все, что будет происходить с этим, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозврата", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Также было отмечено, что Украина не будет идти на компромисс в вопросе возвращения представителей России в ПАСЕ.

"Нас склоняют. Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев - какая ваша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти. Эта правка принята вопреки оппонентам", - пояснил политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае возвращения России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы Украина поднимет вопрос о дальнейшем участии в ПАСЕ.

Теги материала: ПАСЕ, Россия, санкции, Дмитрий Кулеба
Новости СМИ2
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