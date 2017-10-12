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В Крыму суд РФ оштрафовал девять задержанных крымских татар
12.10.2017 09:33

В Крыму суд РФ оштрафовал девять задержанных крымских татар

В оккупированном Крыму подконтрольный Российской Федерации суд присудил административные штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей девяти крымским татарам, которых российские силовики задержали 11 октября, сообщает "Крым. Реалии".

По данным источника, всем девяти активистам инкриминируют одновременное массовое пребывание в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка.

Напомним, среду утром, 11 октября, в нескольких домах крымских татар-мусульман в Бахчисарае российские силовики начали проводить обыски. В результате сотрудники Федеральной службы безопасности России в ходе обысков задержали 14 крымских татар. Комментарии от представителей оккупационных властей до сих пор не поступали.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, люди в масках без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении крымского татарина Рената Параламова после того, как утром в среду, 13 сентября, в его доме в поселке Нижнегорский прошел обыск.

Теги материала: крымские татары, суд, Крым
Новости СМИ2
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