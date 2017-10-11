Омелян: Украина не может выполнить план по ремонту дорог

MIGnews.com.ua

На ремонт украинских дорог в этом году поступило на 15 миллиардов гривен меньше, чем было заявлено изначально, поэтому в Украине в текущем году будет осуществлен капитальный ремонт 2 тысяч километров дорог вместо запланированных 2,5 тысячи километров. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет Корреспондент .

Он отметил, что в начале 2017 года на капитальный ремонт автомобильных дорог обещали выделить 35 миллиардов гривен, но министерство получило лишь 20 миллиардов.

"Мы исходили из того, что мы построим около 2,5 тысяч километров дорог. Поскольку финансирование не поступило в том объеме, в котором было запланировано, по факту мы имеем более 20 миллиардов гривен, соответственно наш прогноз – 2 тысячи дорог на конец года", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры Украины.