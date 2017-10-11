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Омелян: Украина не может выполнить план по ремонту дорог
11.10.2017 20:51

Омелян: Украина не может выполнить план по ремонту дорог

На ремонт украинских дорог в этом году поступило на 15 миллиардов гривен меньше, чем было заявлено изначально, поэтому в Украине в текущем году будет осуществлен капитальный ремонт 2 тысяч километров дорог вместо запланированных  2,5 тысячи километров. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет Корреспондент.

Он отметил, что в начале 2017 года на капитальный ремонт автомобильных дорог обещали выделить 35 миллиардов гривен, но министерство получило лишь 20 миллиардов.

"Мы исходили из того, что мы построим около 2,5 тысяч километров дорог. Поскольку финансирование не поступило в том объеме, в котором было запланировано, по факту мы имеем более 20 миллиардов гривен, соответственно наш прогноз – 2 тысячи дорог на конец года", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры Украины.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины не поддержал инициативу Министерства инфраструктуры о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на закупки около сотни пассажирских вагонов. Соответствующее заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Теги материала: Украина, дороги, дорога, Владимир Омелян, Мининфраструктуры, министр
Новости СМИ2
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