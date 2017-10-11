Коррупционеры из Минобороны: в рамках дела о растрате 149 млн грн задержали еще двоих подозреваемых

MIGnews.com.ua

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в рамках дела о растрате 149 миллионов гривен в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет РБК-Украина .

По словам главы САП, сначала были задержаны два фигуранта дела, а спустя какое-то время - еще два.

"Еще двое. Задержали фактически на рабочих местах, задержали спокойно. Продолжаются следственные действия, лица были приглашены в НАБУ, сопротивления не оказывали. Я думаю, это также мы будем учитывать при нашей позиции при избрании меры пресечения", - рассказал Холодницкий.

При этом он подчеркнул, что сторона обвинения будет просить суд оставить подозреваемых под стражей с альтернативой внесения залога.

Стоит отметить, что в случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.