Порошенко попросил Ягланда помочь освободить украинских заложников в РФ

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко попросил Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь в вопросе освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

По полученным данным, украинский президент в рамках рабочего визита в Страсбург провел переговоры с генеральным секретарем Совета Европы.

"Глава государства призвал генерального секретаря СЕ более активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированных Крыму и Донбассе, и на территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того президент призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории оккупированного Крыма. И попросил Он обратился к генеральному секретарю СЕ с просьбой использовать все Ягланда попытаться исправить ситуации с правами человека на полуострове.