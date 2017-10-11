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Порошенко попросил Ягланда помочь освободить украинских заложников в РФ
11.10.2017 18:23

Порошенко попросил Ягланда помочь освободить украинских заложников в РФ

Президент Украины Петр Порошенко попросил Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь в вопросе освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

По полученным данным, украинский президент в рамках рабочего визита в Страсбург провел переговоры с генеральным секретарем Совета Европы.

"Глава государства призвал генерального секретаря СЕ более активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированных Крыму и Донбассе, и на территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того президент призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории оккупированного Крыма. И попросил Он обратился к генеральному секретарю СЕ с просьбой использовать все Ягланда попытаться исправить ситуации с правами человека на полуострове.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предпринимает попытки вернуть в сессионный зал ПАСЕ российскую делегацию.

Теги материала: Петр Порошенко, Совет Европы, Ягланд, Крым, оккупация, права человека
Новости СМИ2
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