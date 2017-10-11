Стало известно, когда суд рассмотрит дело коррупционеров из Минобороны

Задержанным чиновникам Министерства обороны в четверг, 12 октября, изберут меру пресечения. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, пишет РБК-Украина.
По словам Сытника, рассматривать дело коррупционеров будет Соломенский районный суд Киева.
"Следствие должно продолжаться. Я всегда ориентирую прокуроров на завершение следствия в установленные законом сроки. Учитывая, что там есть определенные сложности, я думаю, что в течение четырех месяцев мы должны это следствие завершить", - отметил Сытник.
При этом он подчеркнул, что следователи до сих пор работают в Министерстве обороны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников.