Стало известно, когда суд рассмотрит дело коррупционеров из Минобороны

MIGnews.com.ua

Задержанным чиновникам Министерства обороны в четверг, 12 октября, изберут меру пресечения. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, пишет РБК-Украина .

По словам Сытника, рассматривать дело коррупционеров будет Соломенский районный суд Киева.

"Следствие должно продолжаться. Я всегда ориентирую прокуроров на завершение следствия в установленные законом сроки. Учитывая, что там есть определенные сложности, я думаю, что в течение четырех месяцев мы должны это следствие завершить", - отметил Сытник.

При этом он подчеркнул, что следователи до сих пор работают в Министерстве обороны.