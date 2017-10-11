У Полторака подтвердили проведение следственных действий в отношении замминистра обороны

MIGnews.com.ua

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о следственных действиях в отношении заместителя министра и главы департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"В связи с информацией, обнародованной Национальным антикоррупционным бюро Украины, Министерство обороны подтверждает, что в отношении одного из заместителей министра обороны и руководителя Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов оборонного ведомства проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.