У Полторака подтвердили проведение следственных действий в отношении замминистра обороны

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о следственных действиях в отношении заместителя министра и главы департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"В связи с информацией, обнародованной Национальным антикоррупционным бюро Украины, Министерство обороны подтверждает, что в отношении одного из заместителей министра обороны и руководителя Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов оборонного ведомства проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников.