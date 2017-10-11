Порошенко: Закон об образовании защищает украинских детей от дискриминации

Закон об образовании защищает украинских детей от дискриминации. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время выступления во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет РБК-Украина.
"Закон об образовании защищает детей от дискриминации, потому что без знания украинского они не смогут найти себе работу", - отметил глава украинского государства.
При этом он заявил о недопустимости ситуации, когда принадлежащие к национальным меньшинствам дети не знают украинского языка.
"Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужных им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине. Закон исправляет эту ситуацию. Верховная Рада Украины пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. При этом не оставляя изучения родного языка в необходимых объемах", - заявил украинский президент.
Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз может ввести экономические ограничительные меры в отношении Украины из-за закона об образовании.