НАБУ: Замминистра обороны подозревают в растрате 149 млн гривен

MIGnews.com.ua

Заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок Минобороны подозревают в растрате 149 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По полученным данным, детективы НАБУ и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали чиновников.

"Детективами Бюро и прокурорами САП были задержаны двое предполагаемых участников преступления - заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Министерства обороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. В мае того же года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 года при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.

Стоит отметить, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании задержанным меры пресечения и установления других возможных соучастников.