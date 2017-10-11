Мадрид поставил Каталонии ультиматум

Правительство Испании под руководством Мариано Рахоя направило в Барселону запрос о независимости региона, пишет Reuters.
В частности, в документе испанские власти потребовали объяснить, провозгласила ли Каталония независимость.
"Ответ каталонского лидера определит будущие события в течение ближайших дней", - заявил Рахой.
Стоит отметить, что это формальный вопрос. В случае получения на него ответа власти Испании смогут задействовать 155 статьи конституции, позволяющую отменить автономный статус Каталонии и перейти к прямому управлению провинцией.
Как сообщал MIGnews.com.uа, испанское правительство поведет в среду, 11 октября, экстренное заседание. Ранееи глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти региона приняли решение отложить односттороннее объявление о своей независимости от Испании.