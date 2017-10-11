Мадрид поставил Каталонии ультиматум

MIGnews.com.ua

Правительство Испании под руководством Мариано Рахоя направило в Барселону запрос о независимости региона, пишет Reuters .

В частности, в документе испанские власти потребовали объяснить, провозгласила ли Каталония независимость.

"Ответ каталонского лидера определит будущие события в течение ближайших дней", - заявил Рахой.

Стоит отметить, что это формальный вопрос. В случае получения на него ответа власти Испании смогут задействовать 155 статьи конституции, позволяющую отменить автономный статус Каталонии и перейти к прямому управлению провинцией.