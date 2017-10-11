ФСБ проводит в Крыму массовые обыски и аресты крымских татар

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, в оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России в ходе обысков задержали 14 крымских татар. Об этом сообщил член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Facebook.

По словам Бариева, российские силовики проводят массовые обыски и аресты крымских татар. На данный момент задержаны 14 человек.

Кроме этого в Бахчисарае в течение дня в нескольких домах крымских татар-мусульман российские силовики начали проводить обыски. Комментарии от представителей оккупационных властей до сих пор не поступали.